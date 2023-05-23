"Челсі" проведе благодійний футбольний матч для допомоги Україні

Поєдинок пройде у Лондоні.

Англійський "Челсі" 5 серпня на своєму домашньому стадіоні "Стемфорд Брідж" проведе зірковий благодійний футбольний матч для допомоги Україні, інформує ZN.ua .

Матч відбудеться влітку © Фото из открытых источников

Повідомляється, що у поєдинку візьмуть участь телеведуча Майя Джама, співак Найл Хоран, легенда збірної Англії Девід Бекхем та експерт Алекс Скотт.

Також є інформація про те, що ексгравець "Челсі" Андрій Шевченко та Олександр Зінченко з "Арсеналу" можуть стати капітанами двох команд.

У матчі буде зібрано гроші для глобальної благодійної організації президента України Володимира Зеленського United24.

United24 – це український державний сайт, запущений 5 травня 2022 року для збирання грошей на підтримку України під час війни з РФ та для подолання наслідків російського вторгнення.

Зазначимо, що за "Челсі" виступає український футболіст Михайло Мудрик, який перейшов у лондонський клуб із "Шахтаря" у січні.

Хавбек зіграв у 15 зустрічах за "синіх" у всіх турнірах. На рахунку Михайла дві результативні передачі.