Бій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовно

У США вирішили показати двобій на Youtube.

Американська промоутерська компанія Top Rank повідомила про те, що безкоштовно покаже бій колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) та абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) для українців, інформує ZN.ua .

Бій пройде вранці 21 травня © Top Rank

На території України трансляція буде доступна на ютуб-каналі Top Rank.

Нагадаємо, раніше український медіасервіс MEGOGO відмовився від трансляції цього бою, а українські вболівальники мали змогу побачити цей бій лише на іноземних платформах.

Бій Ломаченко – Хейні відбудеться 21 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena. На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє 24-річний Хейні.

35-річний Ломаченко вже володів чемпіонськими поясами, але втратив їх після поразки від Теофімо Лопеса 2020 року.