Бій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовно
У США вирішили показати двобій на Youtube.
Американська промоутерська компанія Top Rank повідомила про те, що безкоштовно покаже бій колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) та абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) для українців, інформує
На території України трансляція буде доступна на ютуб-каналі Top Rank.
Нагадаємо, раніше український медіасервіс MEGOGO відмовився від трансляції цього бою, а українські вболівальники мали змогу побачити цей бій лише на іноземних платформах.
Бій Ломаченко – Хейні відбудеться 21 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena. На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє 24-річний Хейні.
35-річний Ломаченко вже володів чемпіонськими поясами, але втратив їх після поразки від Теофімо Лопеса 2020 року.