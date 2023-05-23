Один із клубів УПЛ припинить існування

"Львів" навіть не гратиме завершальний матч сезону.

Клуб української Прем'єр-ліги "Львів" із червня припинить своє існування, про що повідомив Telegram-канал "Футбол 2.0" , інформує ZN.ua .

За даними джерела, президент клубу Богдан Копитко з першого червня не фінансуватиме команду. Футболістів уже проінформували про це рішення.

Крім того, почесний президент клубу Олексій Боровиков, який прийшов у структуру "Львова" на початку року, вже залишив свою посаду та повернувся до США , оскільки є громадянином цієї країни.

"Львів" проведе матчі з "Чорноморцем" та "Інгульцем", а на заключний поєдинок сезону з "Колосом" 3 червня команда вже не поїде. Цю інформацію також підтвердив портал Tribuna.com .

Нинішнього сезону львівський клуб посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ і вже не має шансів зберегти прописку в еліті українського футболу. ФК "Львів" було засновано у 2006-му році.