Один із клубів УПЛ припинить існування
"Львів" навіть не гратиме завершальний матч сезону.
Клуб української Прем'єр-ліги "Львів" із червня припинить своє існування, про що повідомив Telegram-канал
За даними джерела, президент клубу Богдан Копитко з першого червня не фінансуватиме команду. Футболістів уже проінформували про це рішення.
Крім того, почесний президент клубу Олексій Боровиков, який прийшов у структуру "Львова" на початку року, вже залишив свою посаду та повернувся до США, оскільки є громадянином цієї країни.
"Львів" проведе матчі з "Чорноморцем" та "Інгульцем", а на заключний поєдинок сезону з "Колосом" 3 червня команда вже не поїде. Цю інформацію також підтвердив портал
Нинішнього сезону львівський клуб посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ і вже не має шансів зберегти прописку в еліті українського футболу. ФК "Львів" було засновано у 2006-му році.