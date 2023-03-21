Один із найкращих бомбардирів в історії українського футболу вирішив завершити кар'єру – ЗМІ

Євген Селезньов не з'являвся на полі з минулого року.

Один із найкращих бомбардирів в історії українського футболу вирішив завершити кар'єру – ЗМІ
Селезньов вже не значиться в "Минаї"
© ФК "Минай"

Колишній нападник "Шахтаря", "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов вирішив завершити кар'єру, повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, форвард має намір провести один чи два прощальні матчі за участю зірок українського футболу орієнтовно 5-6 червня в Ужгороді.

37-річний Євген Селезньов розпочинав сезон у "Минаї", але на офіційному сайті клубу у складі команди гравець вже відсутній. Форвард востаннє виходив на поле ще у жовтні торік.

Нападник ставав чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка країни, а також Кубка УЄФА з "Шахтарем". Крім того, він виходив у фінал Ліги Європи сезону-2014/15 з "Дніпром", грав за іспанську "Малагу", низку турецьких клубів та російську "Кубань".

За збірну України Селезньов провів 57 матчів та забив 11 голів. Також футболіст забив 117 голів у рамках чемпіонату України з футболу і посідає третє місце у списку бомбардирів, поступаючись лише Максиму Шацьких та Сергію Реброву (обидва – по 123 голи).


Данило Слесь, ZN.ua





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