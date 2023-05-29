Чотири видалення та кров Ракицького: відео бійки футболістів "Шахтаря" та "Дніпра-1"

Команди влаштували масштабну бійку в доданий час.

У центральному матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги між "Шахтарем" та "Дніпром-1" (3:0) сталася бійка, інформує ZN.ua.

Чотири видалення та кров Ракицького: відео бійки футболістів
"Шахтар" став чемпіоном
© ФК Шахтер

У доданий час Назарина зробив підкат проти Пеглоу, після чого бразилець з "Дніпра-1" спровокував розбирання. На поле вибігли представники обох команд.

За підсумками розбірок у захисника "Шахтаря" Ракицького було розбито обличчя, а арбітриня Монзуль видалила чотирьох футболістів – Пеглоу та Федоріва у дніпрян, а також Трубіна та Назарину у "Шахтаря".

Відео бійки

"Шахтар" за тур до фінішу став 14-кратним чемпіоном України та наступного сезону представить країну на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Дніпро-1" ще не гарантував собі срібло турніру. У команди порівну очок із "Зорею".


Данило Слесь, ZN.ua





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