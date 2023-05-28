Канада – Німеччина: відео онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу з хокею

У вирішальному поєдинку канадці зустрінуться із сенсацією турніру.

У неділю, 28 травня, у фінському Тампере відбудеться фінальний матч чемпіонату світу-2023 з хокею, в якому зустрінуться збірні Канади та Німеччини, інформує ZN.ua .

Збірна Канади © IIHF

Букмекери вважають канадців явними фаворитами гри. Коефіцієнт на перемогу північноамериканців з урахуванням можливого додаткового часу становить 1,30, тоді як на перемогу Німеччини – 3,45.

Канада 27 разів вигравала чемпіонат світу, що є рекордом турніру. У команди в активі також 16 срібних медалей та 9 бронзових. Для німців вихід у фінал уже можна вважати історичним здобутком. Збірна має всього два срібла (1930, 1953) та дві бронзи (1932, 1934) турніру в дуже далекому минулому.

У півфіналі Канада по ходу гри програвала Латвії, яка вибила шведів, але у підсумку здобула перемогу з рахунком 4:2. Німеччина створила сенсацію та відправила додому збірну США – 4:3 ОТ.

Фінал розпочнеться о 20:20 за київським часом. Відео онлайн-трансляцію для українських уболівальників на своєму YouTube-каналі проведе XSPORT.

Канада – Німеччина

Відеотрансляція матчу