Українські легкоатлети отримали медалі після дискваліфікації росіян за допінг

Українські легкоатлети здобули медалі найбільших європейських змагань після того, як призери з Росії були дискваліфіковані за допінг.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Анна Рижикова після дискваліфікації росіянки Ірини Колесніченко піднялася на другу позицію у бігу на 400 метрів із бар'єрами і тепер є срібною медалісткою чемпіонату Європи-2012.

Тарас Нелдва після дискваліфікації росіянина Кирила Сухарєва став бронзовим призером зі стрибків у довжину на чемпіонаті Європи U-23 2013 року.

Іван Банзерук став срібним призером на дистанції 50 км на Кубку Європи-2015 зі спортивної ходьби після дискваліфікації росіян Михайла Рижова та Івана Носкова. На другу позицію у командному заліку цієї дисципліни також піднялася Україна.