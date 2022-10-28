Українські легкоатлети отримали медалі після дискваліфікації росіян за допінг

Українцям передали три нагороди.

Українські легкоатлети отримали медалі після дискваліфікації росіян за допінг
Рижикова здобула срібло чемпіонату Європи-2012
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Українські легкоатлети здобули медалі найбільших європейських змагань після того, як призери з Росії були дискваліфіковані за допінг.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Анна Рижикова після дискваліфікації росіянки Ірини Колесніченко піднялася на другу позицію у бігу на 400 метрів із бар'єрами і тепер є срібною медалісткою чемпіонату Європи-2012.

Тарас Нелдва після дискваліфікації росіянина Кирила Сухарєва став бронзовим призером зі стрибків у довжину на чемпіонаті Європи U-23 2013 року.

Іван Банзерук став срібним призером на дистанції 50 км на Кубку Європи-2015 зі спортивної ходьби після дискваліфікації росіян Михайла Рижова та Івана Носкова. На другу позицію у командному заліку цієї дисципліни також піднялася Україна.


Данило Слесь, ZN.ua





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