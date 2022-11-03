Ломаченко після перемоги над Ортісом повернеться на службу до тероборони

Боксер повернеться до України.

Ломаченко після перемоги над Ортісом повернеться на службу до тероборони
Ломаченко провів бій у США
© Sky Sports

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів про те, що ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) повернеться на службу до тероборони.

"У Ломаченка аналогічна ситуація, у мене така ж була. Він зараз повернеться додому, назад повернеться на службу. Я знаю, як нелегко було ухвалити рішення, тим більше, що він офіційно військовослужбовець", - сказав Усик.

Нагадаємо, 34-річний Василь Ломаченко після початку повномасштабного військового вторгнення Росії вступив у тероборону Білгород-Дністровського на Одещині. Український боксер довгий час не залишав країну та відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу.

30 жовтня одноголосним рішенням суддів Ломаченка у Нью-Йорку здобув важку перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів бій без поясів третій поспіль.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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