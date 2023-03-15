Європейська легкоатлетична асоціація не планує повертати росіян та білорусів на турніри

Рада European Athletics висловила рішучу позицію.

Європейська легкоатлетична асоціація не планує повертати росіян та білорусів на турніри
Росіян та білорусів не чекають на легкоатлетичних турнірах Європи

Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) підтвердила, що не планує скасовувати санкції проти росіян та білорусів, попри позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомила пресслужба організації.

Рада European Athletics відзначила, що заборона на виступи спортсменів із двох країн має діяти до закінчення війни в Україні.

"European Athletics продовжує рішуче підтримувати позицію, викладену в заяві від 1 березня 2022 року, згідно з якою "всі спортсмени, допоміжний персонал та інші офіційні особи з Росії та Білорусі будуть усунені від участі в будь-яких змаганнях European Athletics у найближчому майбутньому з цього моменту", – сказано у заяві.

Також організація зазначила, що продовжуватиме підтримувати Федерацію легкої атлетики України, щоб спортсмени змогли продовжити виступати на турнірах.

Варто зазначити, що раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував повернути спортсменів із Росії та Білорусі у світовий спорт на умовах "нейтральності".


Данило Слесь, ZN.ua





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