Принаймні двоє учасників масштабного розграбування бюджету Євро-2012 отримали остаточні вироки з конфіскацією майна

Верховний Суд залишив без змін вирок ВАКС, за яким колишнього в.о. директора Нацпроєкту "Повітряний експрес" Геннадія Дьяченка засудили до 11 років ув'язнення, а директора ТОВ "Сапфір Фінанс" Івана Радика - до 10,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"11 та 10,5 років ув'язнення: Верховний Суд підтвердив вирок за розтрату 116 млн грн проекту Повітряний експрес", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .

Окрім того, обом заборонили займати певні посади на 3 роки, конфіскували все майно та зобов'язали відшкодувати державі 116 млн грн збитків.

Нагадаємо, йдеться про розтрату понад 8 млн доларів кредиту, який експортно-імпортний банк Китаю надав українському держпідприємству для будівництва залізничного сполучення між аеропортом «Бориспіль» та Києвом до Євро-2012.

В.о. директора держпідприємства Дьяченко і керівник приватної фірми Радик обміняли кошти, які лежали на депозиті держпідприємства, на гривні, і перерахували їх на рахунки підконтрольних фірм. А потім розподілили між учасниками схеми.

Додамо, що Дьяченко втік ще в 2016 році. Його оголошено в національний і міжнародний розшук. Судячи з судових матеріалів, Дьяченко втік на тимчасово окуповану територію.

А от Радик направлений для відбування покарання у виді позбавлення волі.

Нагадаємо також, в 2013 році у Freedom House підрахували, що чиновники розікрали третину бюджету Євро-2012. При цьому, в період підготовки до Євро-2012 з державного бюджету на підготовку інфраструктури до турніру виділили понад 120 млрд грн.

Розпил бюджетних коштів справді вийшов царський. Про це можна прочитат на ZN.UA в матеріалі за 2012 рівк Адндрія Капустіна - "Євро-2012. Менеджмент убогої жадібності".