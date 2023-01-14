Українці отримали перших суперників в основній сітці Australian Open-2023

На турнірі пройшло жеребкування першого кола.

Українці отримали перших суперників в основній сітці Australian Open-2023
Крутих вперше зіграє в основній сітці турніру Великого шолома
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В основній сітці Australian Open-2023 Україну представлять шестеро тенісистів.

У чоловіків єдиним українцем на змаганнях буде Олексій Крутих, який подолав кваліфікацію та дебютує в основній сітці турніру Великого шлему.

Суперником Крутих у першому колі стане 25-та ракетка світу з Аргентини Дієго Шварцман. Українець вперше зустрінеться на корті із представником топ-50.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зіграє з американкою Коко Вандевеге (140 місце в рейтингу WTA).

Марта Костюк зустрінеться з іншою представницею США – 29-ю ракеткою світу Амандою Анісімовою.

Суперницею Катерини Байндль буде росіянка Камілла Рахімова (WTA 110), а Даяна Ястремська зустрінеться з Оленою Остапенко (WTA 18) з Латвії. Лесі Цуренко протистоятиме чешка Кароліна Мухова (WTA 133).

Варто зазначити, що Калініна та Костюк потрапили до основної сітки турніру без кваліфікації, тоді як Байндль, Ястремська та Цуренко подолали відбір.

Australian Open-2023 пройде у Мельбурні з 16 по 29 січня. Це перший турнір Великого шлему у новому сезоні.


Данило Слесь, ZN.ua





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