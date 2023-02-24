"Олімпіада може відчинити двері для діалогу": МОК зробив заяву до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Комітет вкотре відзначився суперечливими тезами.

МОК зробив акцент на Олімпіаді як платформі для "примирення"
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зробив заяву, присвячену роковинам повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Текст опубліковано на офіційному сайті організації.

МОК вкотре нагадав про солідарність з українськими олімпійцями, а також підтримку спортсменів, підготовка яких постраждала від війни.

Також організація зазначила, що санкції проти урядів Росії та Білорусі, включаючи заборону на символіку обох країн, залишаються чинними.

МОК заявив, що Олімпіада може стати майданчиком для об'єднання світу. Варто зазначити, що останнім часом комітет активно закликає до повернення спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародного спорту.

"Олімпійські ігри не можуть запобігти війнам і конфліктам. Вони також не можуть вирішити всі політичні та соціальні проблеми в нашому світі. Це сфера політики. Але Олімпійські ігри можуть стати прикладом світу, в якому всі поважають одні й ті самі правила і поважають один одного.

Вони можуть нас надихнути на вирішення проблем шляхом наведення мостів, які ведуть до кращого порозуміння між людьми. Вони можуть відкрити двері для діалогу та миру, чого не може зробити усунення та розкол.

Переважна більшість олімпійського руху, включаючи спортсменів, національні олімпійські комітети та міжнародні федерації, підтримують непохитну солідарність з Україною, санкції, введені проти Росії та Білорусі, та миротворчу, що об'єднує місію олімпійського руху.

Цього болючого року весь олімпійський рух повторює заклик, який ми зробили рік тому всім політичним лідерам світу: "Дайте світу шанс".


Данило Слесь, ZN.ua





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