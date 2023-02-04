Збірна України з тенісу обіграла Ліван у Кубку Девіса

У суботу, 4 лютого, у Польщі пройшов другий день матчевого протистояння тенісного Кубка Девіса між збірними України та Лівану.

Український дует Владислав Манафов та Ілля Білобородько у двох партіях обіграв пару Хаді Хабіб/Хасан Ібрагім та приніс перемогу у спільному протистоянні.

Це стало можливим після двох вчорашніх поодиноких перемог Владислава Орлова та В'ячеслава Бєлінського.

Завдяки перемозі над Лівією Україна повернулася до Першої світової групи Кубка Девіса та у вересні боротимуться за право зіграти наступного року у кваліфікації Davis Cup Finals.

Кубок Девіса – найбільші міжнародні командні змагання у чоловічому тенісі, що проводяться щорічно з 1900 року. Чинним переможцем турніру є збірна Канади, яка обіграла у фіналі команду Австралії.