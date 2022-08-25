"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою

Команди порадували вболівальників голами.

"Барселона" та "Ман Сіті" не визначили переможця
© Barcelona FC

25 серпня на стадіоні "Камп Ноу" відбувся благодійний матч між каталонською "Барселоною" та англійським "Манчестер Сіті".

Клуби підтримали боротьбу з невиліковною хворобою – бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Всі гроші від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу у боротьбі з цією недугою. У 2020-му році це захворювання діагностували у колишнього голкіпера та тренера "Барселони" Хуана Карлоса Унсує.

Унсує відвідав поєдинок, зробив символічний удар по м'ячу, після чого спостерігав за тим, що відбувається на полі поруч із головним тренером каталонців Хаві. На стадіоні зібралося понад 90 тисяч уболівальників.

An honorary kickoff from Juan Carlos Unzu?

? #TeamALS pic.twitter.com/WBJLSMpAE8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

Команди зіграли внічию з рахунком 3:3. У складі каталонців відзначилися Обамеянг, де Йонг та Депай, а в англійців забивали Альварес, Палмер та Марез (з пенальті).


Данило Слесь, ZN.ua





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