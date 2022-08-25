Зірки тенісу провели благодійний турнір на підтримку України

У Нью-Йорку перед стартом Відкритого чемпіонату США відбувся благодійний захід за участю зіркових тенісистів, повідомляє womenstennisblog.com.

Акція відбулася у День Незалежності України 24 серпня.

На турнірі Tennis Plays for Peace виступили Рафаель Надаль, Коко Гауф, Джон Макінрой, Іга Свьонтек, Карлос Алькарас, Стефанос Ціціпас та інші зірки тенісу. Також на корт виходили українські тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Дар'я Снігур, Сергій Стаховський та Ольга Савчук.

За підсумками заходу вдалось зібрати 1,2 мільйона доларів, які будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від повномасштабного військового вторгнення Росії.