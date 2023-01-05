Українські футболісти провели матч один проти одного в італійській Серії А

У матчі 16-го туру чемпіонату Італії "Спеція" - "Аталанта" на полі з'явилися українські півзахисники Віктор Коваленко та Руслан Малиновський.

У складі "Спеції" Коваленко на 78-й хвилині замінив Сімоне Бастоні, а Малиновський на 81-й хвилині вийшов замість Джорджо Скальвіні.

Сам поєдинок італійських команд завершився результативною нічиєю з рахунком 2:2.

Нагадаємо, Коваленко з "Аталанти" перейшов до "Спеції" на правах оренди на початку серпня минулого року. Українець став гравцем "Аталанти" взимку 2021 року, коли перейшов із "Шахтаря".

Нинішнього сезону 26-річний Коваленко провів 8 матчів за "Спецію", а результативними діями не відзначився.

Малиновський перейшов до "Аталанти" влітку 2019 року з бельгійського "Генка".

У нинішньому сезоні Руслан Малиновський забив 1 гол і зробив 2 асисти в 15 матчах за "Аталанту".