"Барселона" та "Реал" провели Ель Класіко в США

Каталонська "Барселона" та мадридський "Реал" у рамках передсезонного турне у США провели товариський матч.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою "Барси" завдяки ефектному голу новачка команди Рафіньї на 27-й хвилині. Варто зазначити, що перший тайм на полі за каталонців провів Роберт Левандовскі, який нещодавно перейшов із "Баварії".

Український воротар "Реала" Андрій Лунін на полі не з'явився.

"Реал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Рафінья, 27

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