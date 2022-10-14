"Реал" – "Барселона": де і коли дивитися Ель-Класіко

У неділю, 16 жовтня, у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в рамках чергового туру іспанської Прімери зустрінуться "Реал" та "Барселона".

Матч розпочнеться о 17:15 за Києвом. Вболівальники в Україні зможуть переглянути гру у прямому ефірі за підпискою на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Зазначимо, що після восьми турів чемпіонату Іспанії "Барселона" та "Реал" ділять перший рядок, маючи у своєму активі по 22 очки.

"Реал" – "Барселона"

Неділя, 16 жовтня, Мадрид, "Сантяго Бернабеу", 17:15

Трансляція: MEGOGO, Volia TV

Орієнтовні склади команд:

"Реал": Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Кроос, Чуамені, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема, Родріго.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Араухо, Крістенсен, Алонсо, Гаві, Бускетс, Педрі, Рафінья, Левандовський, Дембеле

Прогноз ZN.UA: 1:1