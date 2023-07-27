Букмекери зробили прогноз на бій Ф'юрі з колишнім чемпіоном UFC

Британський боксер проведе незвичайний поєдинок.

28 жовтня в Саудівській Аравії чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) проведе бій за правилами боксу з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, інформує ZN.ua.

Букмекери зробили прогноз на бій Ф'юрі з колишнім чемпіоном UFC
Тайсон Ф'юрі
© Boxingscene

Букмекери не сумніваються, що бійець UFC не матиме шансів проти боксера. Коефіцієнт на перемогу Ф'юрі – 1,07, а на перемогу Нганну – 7,16.

Варто зазначити, що бій не буде виставковим, але на кону не стоятиме титул чемпіона WBC, яким володіє Ф'юрі.

Нганну був чемпіоном UFC у надважкій вазі та розірвав контракт з організацією і став вільним агентом. Ф'юрі свій минулий бій провів у грудні 2022 року проти Дерека Чісори та переміг технічним нокаутом у десятому раунді.


Данило Слесь, ZN.ua





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