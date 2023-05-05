"Наполі" вперше за 33 роки став чемпіоном Італії

Неаполітанці гарантували собі дострокове чемпіонство.

"Наполі" достроково гарантував собі перемогу у чемпіонаті Італії сезону 2022/23, інформує ZN.ua.
"Наполі" - чемпіон Італії
© sscnapoli.it

Після сьогоднішньої нічиєї з "Удінезе" (1:1) підопічні Спалетті стали недосяжними для "Лаціо" за п'ять турів до завершення чемпіонату.

На 13-й хвилині Санді Ловрич вивів господарів уперед, але на 52-й хвилині нападник "Наполі" Віктор Осімхен зрівняв рахунок.

"Наполі" набрав 80 очок, а "Лаціо" – 64 і римляни втратили навіть математичні шанси на золото.

Зазначимо, що це перші золоті медалі для "Наполі" у Серії А за 33 роки, востаннє вони перемагали у кампанії 1989/90.

Це третє чемпіонство "Наполі" в історії, а два попередні команди виборювала з легендарним аргентинцем Дієго Марадоною у складі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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