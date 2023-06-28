Усик проти Ф'юрі: легендарний боксер Холіфілд спрогнозував результат можливого бою

Американець не вірить у шанси українського чемпіона.

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд поділився думками щодо можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, інформує ZN.ua .

Евандер Холіфілд © Boxingscene

Колишній боксер упевнений, що Ф'юрі здобуде перемогу у цьому поєдинку, якщо він відбудеться.

"Чи зможе перемогти Усик? Ні. Думаю, Тайсон Ф'юрі показав, що він чудовий боєць. З усіх боксерів він єдиний може вносити корективи у свій стиль, а це завжди робить тебе кращим.

Справа в тому, що Ф'юрі ніхто ніколи не перемагав! Я не знаю, як Усик міг би перемогти Ф'юрі. Ніхто цього не робив. Поки що цього не сталося, хто може стверджувати, що таке можливо? Якщо тебе ніхто не переміг, то ти не показав, що можеш програти", – цитує Холіфілда Boxing Social .

Свій наступний бій українець має провести проти британського претендента Даніеля Дюбуа. Очікується, що він пройде 26 серпня у польському Вроцлаві.