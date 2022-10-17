Українець Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Барселону" в Ель Класіко

Мадридці здобули домашню перемогу.

Українець Лунін допоміг
Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Барселону" у Мадриді
© Real Madrid

У неділю, 16 жовтня, у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в рамках дев'ятого туру іспанської Прімери зустрічалися "Реал" та "Барселона".

Ель Класіко завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Вперше в історії протистояння іспанських грандів на полі з'явився український футболіст – ворота "Реала" захищав Андрій Лунін.

Воротар збірної України надійно діяв у своїх володіннях, а єдиний м'яч пропустив на 83-й хвилині, коли Ферран Торрес отримав пас від Левандовського у кількох метрах від воріт.

За підсумками матчу українець отримав середню оцінку 6,8 від порталу WhoScored. Варто зазначити, що Лунін останнім часом є основним голкіпером команди через травму Тібо Куртуа.

Після дев'яти турів "Реал" набрав 25 очок і став одноосібним лідером турнірної таблиці Ла Ліги, випереджаючи "Барсу" на три пункти.


Данило Слесь, ZN.ua





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