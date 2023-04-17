17-річний українець Середа завоював срібло Кубка світу зі стрибків у воду

Загалом українці виграли дві медалі турніру.

Український стрибун у воду Олексій Середа став призером першого етапу оновленого Кубка світу у китайському Сіані, інформує ZN.ua.

17-річний українець Середа завоював срібло Кубка світу зі стрибків у воду
Середа посів друге місце в Китаї
© Facebook/НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team

17-річному спортсмену вдалося набрати 518,30 балів, що принесло йому підсумкове друге місце та срібну медаль. Переможцем став китаєць Хао Янг (574,40).

Відео стрибка Середи

Це був заключний день змагань. Раніше Середа та Кирило Болюх виграли бронзу турніру у синхронних стрибках із 10-метрової вежі.

Варто зазначити, що нинішній сезон складатиметься з двох етапів Кубка світу та Суперфіналу у Берліні, який відбудеться у серпні після чемпіонату світу.


Данило Слесь, ZN.ua





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