Скаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛ

Українець із "Шахтаря" став відкриттям сезону.

Скаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛ
Мудрик став головною зіркою "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик привернув увагу англійського "Манчестер Сіті".

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, скаути "городян" відвідали матч донеччан у Глазго проти "Селтіка" (1:1) у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, щоб подивитися на гру українця.

Варто зазначити, що Мудрик забив гол і врятував донеччан від поразки, а також створив ще один момент для Сікана, але форвард не влучив у фактично порожні ворота.

Нинішнього сезону 21-річний Михайло Мудрик провів за "Шахтар" 11 матчів, у яких забив шість голів і віддав сім асистів.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до вінгера з боку "Евертона", "Брентфорда", "Арсеналу", "Реала" та "Ювентуса".


Данило Слесь, ZN.ua





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