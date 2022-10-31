Скаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛ
Українець із "Шахтаря" став відкриттям сезону.
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик привернув увагу англійського "Манчестер Сіті".
Про це
За інформацією джерела, скаути "городян" відвідали матч донеччан у Глазго проти "Селтіка" (1:1) у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, щоб подивитися на гру українця.
Варто зазначити, що Мудрик забив гол і врятував донеччан від поразки, а також створив ще один момент для Сікана, але форвард не влучив у фактично порожні ворота.
Нинішнього сезону 21-річний Михайло Мудрик провів за "Шахтар" 11 матчів, у яких забив шість голів і віддав сім асистів.
Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до вінгера з боку "Евертона", "Брентфорда", "Арсеналу", "Реала" та "Ювентуса".