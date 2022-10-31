Скаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛ

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик привернув увагу англійського "Манчестер Сіті".

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, скаути "городян" відвідали матч донеччан у Глазго проти "Селтіка" (1:1) у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, щоб подивитися на гру українця.

Варто зазначити, що Мудрик забив гол і врятував донеччан від поразки, а також створив ще один момент для Сікана, але форвард не влучив у фактично порожні ворота.

Нинішнього сезону 21-річний Михайло Мудрик провів за "Шахтар" 11 матчів, у яких забив шість голів і віддав сім асистів.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до вінгера з боку "Евертона", "Брентфорда", "Арсеналу", "Реала" та "Ювентуса".