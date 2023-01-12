Асистентом Луческу в "Динамо" стане легенда клубу

Новим асистентом у тренерському штабі Мірчі Луческу в "Динамо" стане легендарний воротар киян Олександр Шовковський.

Про це повідомила "Динамоманія".

За інформацією джерела, 48-річний фахівець припинив співпрацю з УАФ та залишив тренерський штаб збірної України, в якому допомагав Олександру Петракову.

У штабі Луческу тренер займе місце Огнєна Вукоєвича – хорват залишив "Динамо" восени минулого року.

Олександр Шовковський виступав за "Динамо" з 1993 по 2016 рік і встановив цілу низку рекордів. Після завершення кар'єри колишній голкіпер розпочав тренерську діяльність і 2018-го став асистентом у збірній України.

Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а у турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".