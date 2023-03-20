Українець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії

Український футболіст "Жирони" Віктор Циганков увійшов до символічної збірної 26-го туру чемпіонату Іспанії за версією порталів WhoScored та SofaScore.

"Жирона" грала в гостях проти "Райо Вальєкано", а дубль Циганкова допоміг команді уникнути поразки – 2:2.

25-річний українець отримав оцінку 8,4 бала від WhoScored – вище лише у двох гравців у символічній команді. При цьому портал SofaScore дав українцю 8,7 балів – це найвища оцінка.

Віктор Циганков, який перейшов до "Жирони" з київського "Динамо", став першим в історії українським футболістом, якому вдалося зробити дубль у матчі вищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

У поточному сезоні Ла Ліги українець провів уже сім матчів, у яких забив три голи та зробив три асисти.