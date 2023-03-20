Українець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії

Півзахисник відзначився двома забитими голами за "Жирону", інформує ZN.ua.

Українець Циганков увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії
Циганков врятував "Жирону" від поразки
© Girona FC

Український футболіст "Жирони" Віктор Циганков увійшов до символічної збірної 26-го туру чемпіонату Іспанії за версією порталів WhoScored та SofaScore.

"Жирона" грала в гостях проти "Райо Вальєкано", а дубль Циганкова допоміг команді уникнути поразки – 2:2.

25-річний українець отримав оцінку 8,4 бала від WhoScored – вище лише у двох гравців у символічній команді. При цьому портал SofaScore дав українцю 8,7 балів – це найвища оцінка.

Віктор Циганков, який перейшов до "Жирони" з київського "Динамо", став першим в історії українським футболістом, якому вдалося зробити дубль у матчі вищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

У поточному сезоні Ла Ліги українець провів уже сім матчів, у яких забив три голи та зробив три асисти.


Данило Слесь, ZN.ua





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