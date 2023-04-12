"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон
Британець виступив на захист українських тенісистів.
Зірковий британський тенісист Енді Маррей прокоментував повернення росіян та білорусів на Вімблдон, інформує
"Це складне рішення для Вімблдону. Очевидно, що решта видів спорту пішла у зовсім іншому напрямку, що зробило рішення дуже важким. Звичайно, співчуваю українським тенісистам. Бачив, Світоліна та Костюк говорили, наскільки їм було важко.
Можливо, вони могли б отримати більшу підтримку. Треба розуміти і їхню точку зору, а не лише гравців, яким не дозволили грати минулого року. У турі є українські гравці, чиї родини постраждали, вони також переживають надзвичайно важкі часи. І це важливо", – сказав Маррей.
Енді Маррей посідає 54-е місце в рейтингу ATP. Британець є дворазовим чемпіоном Вімблдону та переможцем US Open.
Нагадаємо, 28 березня МОК з низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт, а спортсменів із цих країн було допущено на Вімблдон у нейтральному статусі.
Вімблдон – один із чотирьох турнірів Великого шолома і традиційно проходить влітку на трав'яному покритті в Лондоні.
Минулого року спортсмени з Росії та Білорусі також виступали на Вімблдоні у нейтральному статусі.