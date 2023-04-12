"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон

Британець виступив на захист українських тенісистів.

Зірковий британський тенісист Енді Маррей прокоментував повернення росіян та білорусів на Вімблдон, інформує ZN.ua .

Маррей – колишня перша ракетка світу © tennis.com

"Це складне рішення для Вімблдону. Очевидно, що решта видів спорту пішла у зовсім іншому напрямку, що зробило рішення дуже важким. Звичайно, співчуваю українським тенісистам. Бачив, Світоліна та Костюк говорили, наскільки їм було важко.

Можливо, вони могли б отримати більшу підтримку. Треба розуміти і їхню точку зору, а не лише гравців, яким не дозволили грати минулого року. У турі є українські гравці, чиї родини постраждали, вони також переживають надзвичайно важкі часи. І це важливо", – сказав Маррей.

Енді Маррей посідає 54-е місце в рейтингу ATP. Британець є дворазовим чемпіоном Вімблдону та переможцем US Open.

Нагадаємо, 28 березня МОК з низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт, а спортсменів із цих країн було допущено на Вімблдон у нейтральному статусі.

Вімблдон – один із чотирьох турнірів Великого шолома і традиційно проходить влітку на трав'яному покритті в Лондоні.

Минулого року спортсмени з Росії та Білорусі також виступали на Вімблдоні у нейтральному статусі.