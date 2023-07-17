"Динамо" розгромило чемпіона Кіпру у контрольному матчі

Кияни продовжують підготовку до нового сезону.

16 липня київське "Динамо" провело черговий товариський матч на тренувальному зборі в Австрії, інформує ZN.ua.
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Українська команда зустрічалася з кіпрським "Арісом" та здобула розгромну перемогу з рахунком 4:0.

У складі киян забивали Сидорчук та Беніто, а Волошин оформив дубль під завісу поєдинку.

"Динамо" – "Аріс" – 4:0

Голи: Сидорчук, 42, Беніто, 48, Волошин, 88, 90+1

"Динамо": Бущан (Нещерет, 79), Тимчик, Біловар (Боль, 79), Попов (Дячук, 79), Дубінчак, Сидорчук (Царенко, 66), Шапаренко (Шепелєв, 66), Буяльський (Андрієвський, 66), Кабаєв (Діалло, 61), Лєднєв (Волошин, 61), Беніто (Караваєв, 66)

Відеоогляд матчу

Нагадаємо, київське "Динамо" минулого сезону посіло четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.


Данило Слесь, ZN.ua





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