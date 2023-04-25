"Божевільне бажання побачити "Донбас Арену": український олімпійський чемпіон приїде до Донецька після деокупації міста

Спортсмен хоче знову побачити один із найкращих стадіонів Європи у своєму рідному місті.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів про те, що після деокупації мріє повернутися до свого рідного Донецька, інформує ZN.ua .

Верняєв народився у Донецьку © НОК України

"Чи вірю ви у звільнення Донецька військовим шляхом? Я не хочу бути "диванним" експертом, тому довіряю офіційним представникам та джерелам. Вони розуміють ситуацію і знають, що треба робити. Але після деокупації я одразу поїду додому хоча б на день-два. Я розумію, що для налагодження там нормального життя потрібен час, але бажання побачити нашу "Донбас Арену" у мене божевільне", – сказав Верняєв.

29-річний уродженець Донецька є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах, чемпіоном світу 2014 року на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".