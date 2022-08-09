Олімпійський чемпіон Петренко втратив посаду віце-президента федерації
Фігурист виступив на льодовому шоу у Сочі після повномасштабного вторгнення Росії до України, інформує
Віце-президента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка позбавили президентської стипендії та права викладати після його виступу у Сочі в липні 2022 року. Відповідний указ №567/2022 підписав президент Володимир Зеленський.
Згідно з повідомленням
"Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності з розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху", - зазначається у повідомленні.