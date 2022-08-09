Олімпійський чемпіон Петренко втратив посаду віце-президента федерації

Фігурист виступив на льодовому шоу у Сочі після повномасштабного вторгнення Росії до України, інформує ZN.ua.

Олімпійський чемпіон Петренко втратив посаду віце-президента федерації
© championat.com

Віце-президента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка позбавили президентської стипендії та права викладати після його виступу у Сочі в липні 2022 року. Відповідний указ №567/2022 підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з повідомленням прес-служби президента, Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання засудили вчинок Петренка, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в липні 2022 року взяв участь у льодовому шоу "Червона квіточка" в Сочі.

"Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності з розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху", - зазначається у повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Росіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федераціїРосіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федерації
Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдоЗбірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналамГригорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам
ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Блок рекламы


Похожие новости
Врятував команду від поразки: воротар забив гол та став героєм матчу чемпіонату НорвегіїВрятував команду від поразки: воротар забив гол та став героєм матчу чемпіонату Норвегії
Українка Лузан виграла друге золото чемпіонату світу-2022 з веслуванняУкраїнка Лузан виграла друге золото чемпіонату світу-2022 з веслування
"Тримаються на наших перемогах": українська віце-чемпіонка світу розповіла про батьків в окупованому Херсоні"Тримаються на наших перемогах": українська віце-чемпіонка світу розповіла про батьків в окупованому Херсоні
Росіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федераціїРосіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федерації
Відомий олімпійський чемпіон розповів про складнощі у спілкуванні з родичами із ДонецькаВідомий олімпійський чемпіон розповів про складнощі у спілкуванні з родичами із Донецька
Збірна України пропустить молодіжний чемпіонат світу з тайського боксу через допуск росіян та білорусівЗбірна України пропустить молодіжний чемпіонат світу з тайського боксу через допуск росіян та білорусів
Відомий олімпійський чемпіон із Донецька вирішив перейти на українську мовуВідомий олімпійський чемпіон із Донецька вирішив перейти на українську мову
"Динамо" дізналося можливого суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів"Динамо" дізналося можливого суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Фінал судила українка: Англія виграла жіночий чемпіонат Європи з футболуФінал судила українка: Англія виграла жіночий чемпіонат Європи з футболу
"Фенербахче" засудив поведінку своїх уболівальників на матчі Ліги чемпіонів із "Динамо""Фенербахче" засудив поведінку своїх уболівальників на матчі Ліги чемпіонів із "Динамо"
Последние новости
Подгружаем последние новости