Олімпійський чемпіон Петренко втратив посаду віце-президента федерації

Віце-президента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка позбавили президентської стипендії та права викладати після його виступу у Сочі в липні 2022 року. Відповідний указ №567/2022 підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з повідомленням прес-служби президента, Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання засудили вчинок Петренка, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в липні 2022 року взяв участь у льодовому шоу "Червона квіточка" в Сочі.

"Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності з розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху", - зазначається у повідомленні.