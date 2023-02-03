Український олімпійський чемпіон отримав тяжку травму і може завершити кар'єру

Зірковий український фрістайліст Олександр Абраменко отримав тяжку травму.

"Ми пішли, зробили МРТ, і нам дали діагноз, що там розрив хрестоподібної зв'язки коліна, розтягнення заднього хреста та пошкодження кісток. Це лише операція, тільки так відновиш. Це дев'ять місяців реабілітації. Цей сезон для мене закінчено. Я розчарований, що не зможу виступити на чемпіонаті світу.

Треба зробити операцію і дивитимемося, як піде відновлення. Можуть бути нюанси, тобто для звичайного життя все буде добре, але для нашого спорту може турбувати дуже сильно. Чи це кінець кар'єри – не скажу. Дивитимемося, як усе розвиватиметься", – розповів Абраменко.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні Олександр Абраменко завоював срібну медаль. Український спортсмен зумів посісти друге місце у лижній акробатиці, поступившись лише китайцю Ці Гуанпу. Бронза дісталася росіянину Іллі Бурову.

Абраменко є єдиним чоловіком в історії України, якому вдалося здобути нагороди на двох зимових Іграх. У Пхенчхані-2018 українець став чемпіоном.