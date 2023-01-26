Олімпійський комітет Азії запросив росіян та білорусів виступити на Азіатських іграх-2023

Організація відреагувала на заяву МОК.

Олімпійський комітет Азії запросив росіян та білорусів виступити на Азіатських іграх-2023
В Азії підтримали позицію МОК

Олімпійський комітет Азії (OKA) підтримав заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про необхідність повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт.

На сайті ОКA з'явилося повідомлення із запрошенням спортсменів із двох країн виступити на Азіатських іграх-2023.

"ОКA приєднується до Олімпійського руху на підтримку заяви Виконкому МОК про солідарність з Україною, санкції проти Росії та Білорусі та статус спортсменів із цих країн.

ОКA вірить у об'єднуючу силу спорту й у те, що це спортсмени, незалежно від їх національності чи паспорта, повинні мати можливість брати участь у спортивних змаганнях. ОКА запропонував російським та білоруським спортсменам взяти участь у змаганнях в Азії, у тому числі в Азіатських іграх.

Олімпійський комітет Азії залишається в режимі очікування, оскільки МОК продовжує вивчати з міжнародними федераціями шляхи повернення російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях на суворих умовах”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.


Данило Слесь, ZN.ua





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