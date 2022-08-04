Відомий олімпійський чемпіон розповів про складнощі у спілкуванні з родичами із Донецька

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв чемпіон розповів про складнощі у спілкуванні з родичами із Донецька.

"Бабуся, дідусь, дядьки залишилися в Донецьку. З ними спілкуємося, але не щодня, бо важко. Там дуже сильно працює телебачення і коли я востаннє телефонував, то запитав: "Як справи? Як здоров'я?" Такі питання, але попросив нічого іншого не говорити, бо якщо я почну відповідати, це буде конфлікт, а я не хочу сваритися з ними. Вони мають плюс-мінус проросійські погляди.

Не думаю, що можна сказати, що всі, хто зараз у Донецьку мають проросійські погляди. Багато у соціальних мережах, ТikTok, Інстаграм, де бачиш фото та відео, та дуже багато людей проти всього цього. Але не можуть виїхати, не можуть щось зробити. Наприклад, мій батько має племінника і він хоче покинути Донецьк, але це не дуже легко. Є свої проблеми", - розповів Верняєв в інтерв'ю YouTube-каналу "Перший" .

28-річний уродженець Донецька є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах, чемпіоном світу 2014 року на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".