У Росії жіночий баскетбольний клуб хоче змінити назву на честь ПВК "Вагнер"

Окупанти продовжують пробивати дно.

Російський жіночий баскетбольний клуб "Платов" із Ростова-на-Дону веде переговори з ПВК "Вагнер" про спонсорство, інформує ZN.ua.

У Росії жіночий баскетбольний клуб хоче змінити назву на честь ПВК
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"Мені запропонували стати президентом баскетбольного клубу. Я хочу його перейменувати в команду "Вагнер". Я склав листа і відправив Євгену Прігожину. Чи буде перейменована команда, як буде далі, чи буде підтримка, поки я нічого не можу сказати.

Я хочу, щоб люди бачили і знали, що "Вагнер" не лише воювати може, а й жити мирним життям. Ми можемо жити, можемо брати участь і робити щось корисне і чогось досягати", - сказав директор клубу Валентин Макогонов.

Зазначимо, що Макогонов втратив руку під час боїв у складі "Вагнера" та був учасником війни проти України.

ПВК "Вагнер" – російське збройне формування, яке бере активну участь у вторгненні окупантів до України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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