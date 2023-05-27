У Росії жіночий баскетбольний клуб хоче змінити назву на честь ПВК "Вагнер"
Окупанти продовжують пробивати дно.
Російський жіночий баскетбольний клуб "Платов" із Ростова-на-Дону веде переговори з ПВК "Вагнер" про спонсорство, інформує
"Мені запропонували стати президентом баскетбольного клубу. Я хочу його перейменувати в команду "Вагнер". Я склав листа і відправив Євгену Прігожину. Чи буде перейменована команда, як буде далі, чи буде підтримка, поки я нічого не можу сказати.
Я хочу, щоб люди бачили і знали, що "Вагнер" не лише воювати може, а й жити мирним життям. Ми можемо жити, можемо брати участь і робити щось корисне і чогось досягати", - сказав директор клубу Валентин Макогонов.
Зазначимо, що Макогонов втратив руку під час боїв у складі "Вагнера" та був учасником війни проти України.
ПВК "Вагнер" – російське збройне формування, яке бере активну участь у вторгненні окупантів до України.