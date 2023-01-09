Збірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренера

Команду очолив Роберто Мартінес.

Збірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренера
Роберто Мартінес залишив збірну Бельгії у грудні
© Belgian Red Devils / Twitter

Іспанський фахівець Роберто Мартінес призначений новим головним тренером збірної Португалії з футболу.

Про це повідомив офіційний Twitter національної команди.

Минулого місяця Федерація футболу Португалії припинила співпрацю з Фернанду Сантушем, який очолював збірну з 2014 року.

Португальці на ЧС-2022 у Катарі вийшли до чвертьфіналу, де сенсаційно програли збірній Марокко (0:1).

49-річний Мартінес у грудні залишив посаду головного тренера збірної Бельгії. Його підопічні провалили Мундіаль, не зумівши вийти з групи до плей-офф турніру. У минулому іспанець очолював англійські "Суонсі", "Віган" та "Евертон".


Данило Слесь, ZN.ua





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