Збірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренера

Іспанський фахівець Роберто Мартінес призначений новим головним тренером збірної Португалії з футболу.

Про це повідомив офіційний Twitter національної команди.

Минулого місяця Федерація футболу Португалії припинила співпрацю з Фернанду Сантушем, який очолював збірну з 2014 року.

Португальці на ЧС-2022 у Катарі вийшли до чвертьфіналу, де сенсаційно програли збірній Марокко (0:1).

49-річний Мартінес у грудні залишив посаду головного тренера збірної Бельгії. Його підопічні провалили Мундіаль, не зумівши вийти з групи до плей-офф турніру. У минулому іспанець очолював англійські "Суонсі", "Віган" та "Евертон".