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2023-01-09
Збірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренера
Команду очолив Роберто Мартінес.
Роберто Мартінес залишив збірну Бельгії у грудні© Belgian Red Devils / Twitter
Іспанський фахівець Роберто Мартінес призначений новим головним тренером збірної Португалії з футболу.
Про це
Минулого місяця Федерація футболу Португалії припинила співпрацю з Фернанду Сантушем, який очолював збірну з 2014 року.
Португальці на ЧС-2022 у Катарі вийшли до чвертьфіналу, де сенсаційно програли збірній Марокко (0:1).
49-річний Мартінес у грудні залишив посаду головного тренера збірної Бельгії. Його підопічні провалили Мундіаль, не зумівши вийти з групи до плей-офф турніру. У минулому іспанець очолював англійські "Суонсі", "Віган" та "Евертон".
Данило Слесь, ZN.ua