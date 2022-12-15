Ребров прокоментував своє можливе призначення наставником збірної України

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров прокоментував чутки про призначення на посаду у національній збірній України.

"Тут нема чого коментувати. Зараз я тренер "Аль-Айна". Переговори завжди ведуться. Я зосереджений на цій роботі, але завжди говорив, що якщо буде інтерес від збірної – я завжди радий працювати в Україні, для свого народу. Якщо буде можливість, із задоволенням працюватиму в Україні.

Я зосереджений на своїй роботі та сім'ї, не так часто читаю якісь висловлювання. Іноді друзі телефонують і запитують про щось. Робота журналістів – завжди щось говорити. Якісь скандальні чи сенсаційні статті викидати", – наводить слова Реброва ютуб-канал Анни Ребрової.

Нагадаємо, у червні минулого року Ребров став головним тренером команди "Аль-Айн". На початку серпня після відходу Андрія Шевченка Реброва називали головним кандидатом на посаду нового наставника збірної України, проте клуб з ОАЕ та Ребрів не зуміли домовитися про розірвання контракту, а команду очолив Олександр Петраков.