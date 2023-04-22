"Хочу, щоб дали допрацювати": Ребров не готовий підтвердити можливе призначення у збірну України

Фахівець зазначив, що не робитиме заяв доти, доки залишається тренером "Аль-Айна".

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров прокоментував свій можливий прихід до збірної України, інформує ZN.ua.
Ребров може залишити "Аль-Айн" влітку
© Al Ain FC

Фахівець зазначив, що сфокусований на своїй роботі:

"Я поважаю свою команду, свою роботу, ще більше поважаю національну збірну своєї України. Але це питання не до мене, а до УАФ. Я думаю, що це мають коментувати не журналісти, а представники асоціації. Не адресувати це все мені. Тому що зараз складається враження, що всіх уже Ребров дістав, а я сиджу тут, спокійно працюю і взагалі нічого про це не знаю, коли мені телефонують мої друзі і кажуть: "Слухай, те, що відбувається в Україні, це не нормально".

Тому зараз я хотів би ще раз прокоментувати існуючу ситуацію та ще раз сказати: я ніколи не відмовлявся працювати зі збірною України. Особливо в тій ситуації, у якій знаходиться наша країна. Але я хочу, щоб усі поважали мене та мій контракт з "Аль-Айном", дали мені допрацювати, і тоді я ухвалю рішення", – заявив Ребров в інтерв'ю Telegram-каналу БОМБАРДИР.

Нагадаємо, 28 лютого УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України. Повідомлялося, що угода з фахівцем розрахована до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, діюча співпраця якого з "Аль-Айном" завершиться влітку.


Данило Слесь, ZN.ua





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