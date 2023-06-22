Футболіст "Шахтаря" став найдорожчим гравцем УПЛ

Анатолій Трубін подорожчав на чотири мільйони євро.

Портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів української Прем'єр-ліги, інформує ZN.ua .

Анатолій Трубін © ФК Шахтер

Найдорожчим гравцем чемпіонату України став воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін, який подорожчав з 18 до 22 мільйонів євро.

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко раніше також коштував 18 мільйонів, а тепер його цінник складає 20 мільйонів. До топ-4 також входять форвард "Дніпра-1" Артем Довбик (15 млн євро, +4 млн) та Георгій Судаков із "Шахтаря" (11 млн євро, +5 млн).

Єдиним легіонером у топ-10 є буркінійський форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре, трансферна вартість якого залишилася 7 мільйонів євро.