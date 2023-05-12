Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 26-го туру, відео голів (оновлюється)
В елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу триває весняна частина сезону.
13, 14 та 15 травня пройдуть матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги, інформує
"Шахтар" зустрінеться з "Інгульцем", "Динамо" зіграє проти "Чорноморця", а "Дніпро-1" протистоятиме "Минаю".
Розклад та результати всіх матчів туру
Субота, 13 травня
14.00. Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
"Динамо" – "Чорноморець"
17:00. Львів, "Арена Львів"
"Інгулець" – "Шахтар"
Неділя, 14 травня
13:00. Ужгород, стадіон "Авангард"
"Металіст" – "Зоря"
13:00. Львів, стадіон "Скіф"
ФК "Львів" – "Ворскла"
14.00. Рівне, стадіон "Авангард"
"Верес" – "Металіст 1925"
15:00. Кривий Ріг, стадіон "Гірник"
"Кривбас" – "Рух"
Понеділок, 15 травня
13:00. Минай, стадіон "Минай"
"Минай" – "Дніпро-1"
15:00. Ковалівка, стадіон "Колос"
"Колос" – "Олександрія"
Нагадаємо, всі матчі у зв'язку з військовим становищем проходять за порожніх трибун. У разі оголошення повітряної тривоги гра припиняється до відбою.