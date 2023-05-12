Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 26-го туру, відео голів (оновлюється)

В елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу триває весняна частина сезону.

13, 14 та 15 травня пройдуть матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги, інформує ZN.ua .

"Шахтар" зіграє проти "Інгульця" у Львові © ФК Шахтер

"Шахтар" зустрінеться з "Інгульцем", "Динамо" зіграє проти "Чорноморця", а "Дніпро-1" протистоятиме "Минаю".

Розклад та результати всіх матчів туру

Субота, 13 травня

14.00. Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського

"Динамо" – "Чорноморець"

17:00. Львів, "Арена Львів"

"Інгулець" – "Шахтар"

Неділя, 14 травня

13:00. Ужгород, стадіон "Авангард"

"Металіст" – "Зоря"

13:00. Львів, стадіон "Скіф"

ФК "Львів" – "Ворскла"

14.00. Рівне, стадіон "Авангард"

"Верес" – "Металіст 1925"

15:00. Кривий Ріг, стадіон "Гірник"

"Кривбас" – "Рух"

Понеділок, 15 травня

13:00. Минай, стадіон "Минай"

"Минай" – "Дніпро-1"

15:00. Ковалівка, стадіон "Колос"

"Колос" – "Олександрія"

Нагадаємо, всі матчі у зв'язку з військовим становищем проходять за порожніх трибун. У разі оголошення повітряної тривоги гра припиняється до відбою.