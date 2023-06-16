Українського арбітра, якого відсторонила УАФ, призначено на матч збірної Франції

Євген Арановський працюватиме на поєдинку кваліфікації Євро-2024.

Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними Франції та Гібралтару, інформує ZN.ua .

Євген Арановський © УАФ

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА .

Головним суддею гри стане Євген Арановський. Допомагатимуть йому Віктор Матяш, Семен Шлончак та Віталій Романов. За VAR відповідатиме поляк Бартош Франковський.

Гра відбудеться у п'ятницю, 16 червня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Варто зазначити, що Українська асоціація футболу у травні усунула Арановського від виконання службових обов'язків після його роботи суддею VAR на матчі 28-го туру УПЛ між "Дніпром-1" та "Ворсклою" (2:2).