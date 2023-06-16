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2023-06-16
Українського арбітра, якого відсторонила УАФ, призначено на матч збірної Франції
Євген Арановський працюватиме на поєдинку кваліфікації Євро-2024.
Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними Франції та Гібралтару, інформує
Євген Арановський
Про це повідомив
Головним суддею гри стане Євген Арановський. Допомагатимуть йому Віктор Матяш, Семен Шлончак та Віталій Романов. За VAR відповідатиме поляк Бартош Франковський.
Гра відбудеться у п'ятницю, 16 червня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
Варто зазначити, що Українська асоціація футболу у травні усунула Арановського від виконання службових обов'язків після його роботи суддею VAR на матчі 28-го туру УПЛ між "Дніпром-1" та "Ворсклою" (2:2).
Данило Слесь, ZN.ua