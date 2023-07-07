У Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британця

Українець проведе бій із британським боксером.

Відомий російський промоутер Володимир Хрюнов висловив надію на поразку об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) у бою з британським претендентом Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua .

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"Намагаюся не стежити за тим, що відбувається з Усиком. Чекаю і вірю, що Усик програє нокаутом", - сказав колишній менеджер ексчемпіона світу Олександра Повєткіна.

Нагадаємо, вечір боксу, головним боєм якого стане протистояння Усик – Дюбуа, відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Tarczy?ski Arena.

Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик. При цьому на кону стоятимуть усі пояси українця.

Британський боксер свій минулий поєдинок провів у грудні та переміг технічним нокаутом Кевіна Лерену у третьому раунді. Усик у серпні минулого року переміг Ентоні Джошуа у реванші рішенням суддів.