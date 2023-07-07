У Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британця

Українець проведе бій із британським боксером.

Відомий російський промоутер Володимир Хрюнов висловив надію на поразку об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) у бою з британським претендентом Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua.

У Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британця
© a-usyk.com

"Намагаюся не стежити за тим, що відбувається з Усиком. Чекаю і вірю, що Усик програє нокаутом", - сказав колишній менеджер ексчемпіона світу Олександра Повєткіна.

Нагадаємо, вечір боксу, головним боєм якого стане протистояння Усик – Дюбуа, відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Tarczy?ski Arena.

Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик. При цьому на кону стоятимуть усі пояси українця.

Британський боксер свій минулий поєдинок провів у грудні та переміг технічним нокаутом Кевіна Лерену у третьому раунді. Усик у серпні минулого року переміг Ентоні Джошуа у реванші рішенням суддів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Динамо" гратиме матчі єврокубків у Румунії – ЗМІ"Динамо" гратиме матчі єврокубків у Румунії – ЗМІ
Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального залікуУкраїна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку
УЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрівУЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрів
"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ
"Динамо" продовжило контракт зі своїм талановитим футболістом"Динамо" продовжило контракт зі своїм талановитим футболістом
Блок рекламы


Похожие новости
У команді Усика повідомили про підписання контракту на бій із Ф'юріУ команді Усика повідомили про підписання контракту на бій із Ф'юрі
Спортсменки з РФ зі зміненими прізвищами заявилися на Панарабські ігри під прапором СиріїСпортсменки з РФ зі зміненими прізвищами заявилися на Панарабські ігри під прапором Сирії
Чехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країниЧехія заборонила спортсменам із Росії виступати на території країни
Бій Усика та Ф'юрі у грудні не відбудеться – ЗМІБій Усика та Ф'юрі у грудні не відбудеться – ЗМІ
Усик проти Ф'юрі: легендарний боксер Холіфілд спрогнозував результат можливого боюУсик проти Ф'юрі: легендарний боксер Холіфілд спрогнозував результат можливого бою
Усік почав підготовку до свого наступного поєдинкуУсік почав підготовку до свого наступного поєдинку
Намагався вплинути на проросійську позицію організації: WTA відкрила справу проти тренера української тенісисткиНамагався вплинути на проросійську позицію організації: WTA відкрила справу проти тренера української тенісистки
Нідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного термінуНідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного терміну
Футболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму життіФутболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму житті
"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка"Він не проти України": Усик несподівано вирішив заступитися за Ломаченка
Последние новости
Подгружаем последние новости