Генерального секретаря УАФ Запісоцького відправлено у СІЗО

Футбольного функціонера заарештовано.

У п'ятницю, 14 липня, у Шевченківському суді Львова відбулося слухання щодо зміни запобіжного заходу для генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького

Як повідомляє Footballhub , за підсумками засідання було винесено постанову про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою на 60 діб, інформує ZN.ua .

Зазначається, що застава у розмірі 9,88 мільйона гривень, яку за Запісоцького у листопаді минулого року внесла компанія "УАФ Маркетинг", піде на користь держави.

Нагадаємо, чинний президент УАФ Андрій Павелко та генсек організації Юрій Запісоцький є фігурантами справи про корупцію. У листопаді минулого року обох засудили до двох місяців тюремного ув'язнення, після чого за них було внесено дві застави на суму майже 20 мільйонів гривень.

16 червня слідчий суддя Шевченківського районного суду Львова задовольнила клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку.

Суддя ухвалила змінити запобіжний захід на утримання під вартою терміном на 60 діб.

Рішення стосується справи про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів.