Європейські футбольні гранди не хочуть брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світу

Керівництво ФІФА перебуває у розгубленості.

Європейські футбольні гранди не хочуть брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світу
Наступний КЧМ пройде влітку
© FIFA

Європейські футбольні гранди відмовилися брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світу, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, ФІФА планувала домовитися про проведення клубного ЧС за участю 32 команд у США. Функціонери вели переговори з представниками європейських клубів під час ЧС-2022 у Катарі, проте не отримали схвалення від більшості команд.

Тепер у ФІФА залишається мало часу на організацію клубного ЧС-2025, адже ще не погоджено формат турніру, не визначено механізму кваліфікації, не розпочато переговорів з мовними компаніями та комерційними партнерами.

Зазначимо, що за старим форматом участь у КЧМ беруть вісім клубів із різних футбольних конфедерацій.

Чинним переможцем клубного чемпіонату світу є англійський "Челсі", який у лютому в ОАЕ у фінальному поєдинку переграв бразильський "Палмейрас" (1:0).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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