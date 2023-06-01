У "Шахтарі" заявили, що не вірять у повернення до клубу легіонерів

Донеччани повністю перебудували команду.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про легіонерів донецького клубу, з якими призупинено контракти, інформує ZN.ua.

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"Шахтар" втратив усіх ключових легіонерів
© ФК Шахтер

"Вони всі переживають за Україну. Вони офіційно дають інтерв'ю, підтримують. Вони ж тут жили. Вони ж знають, що все, що говорить той бік, - це брехня. Вони всі через це пройшли. Тому вони підтримують Україну і тих хлопців, яких знали, з якими грали. Є і особистий контакт, і офіційно вони висловлюються. Реакція хороша. На відсотків 90% я впевнений, що вони навряд чи колись повернуться. Вони застали самий пік. Цей страх не дозволить їм повернутися назад", - сказав Палкін.

Нагадаємо, у лютому минулого року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Шахтар" залишили практично всі легіонери, а ФІФА ухвалила рішення, яке дозволяє футболістам-легіонерам в односторонньому порядку переходити до інших клубів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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