Новачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату Франції

"Полісся" продовжує комплектацію складу перед стартом сезону.

Житомирське "Полісся" оформило трансфер конголезького півзахисника "Монпельє" Бені Макуани, інформує ZN.ua.

Новачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату Франції
Бені Макуана
© ФК "Полісся"

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

20-річний футболіст підписав контракт на три роки. За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 250 тисяч євро.

Макуана з 2020 року виступав за "Монпельє" в елітному дивізіоні чемпіонату Франції. Минулого сезону на його рахунку дев'ять матчів та один гольовий пас.

Нагадаємо, "Полісся" за підсумками сезону Першої ліги зуміло здобути путівку до української Прем'єр-ліги. Це буде дебют житомирського клубу в елітному дивізіоні.


Данило Слесь, ZN.ua





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