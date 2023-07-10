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2023-07-10
Новачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату Франції
"Полісся" продовжує комплектацію складу перед стартом сезону.
Житомирське "Полісся" оформило трансфер конголезького півзахисника "Монпельє" Бені Макуани, інформує
Бені Макуана© ФК "Полісся"
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20-річний футболіст підписав контракт на три роки. За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 250 тисяч євро.
Макуана з 2020 року виступав за "Монпельє" в елітному дивізіоні чемпіонату Франції. Минулого сезону на його рахунку дев'ять матчів та один гольовий пас.
Нагадаємо, "Полісся" за підсумками сезону Першої ліги зуміло здобути путівку до української Прем'єр-ліги. Це буде дебют житомирського клубу в елітному дивізіоні.
Данило Слесь, ZN.ua