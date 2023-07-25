Усик проти Дюбуа: представлено яскраве промо майбутнього бою

Українець вийде на ринг у Польщі.

Представлено промо бою українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua .

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Відео у Twitter опублікував менеджер українця Егіс Клімас. У ролику представлені найефектніші моменти минулих поєдинків обох боксерів.

August 26th Wroclaw, Poland pic.twitter.com/ThFZ99U7L3 — Egis Klimas (@KlimasBoxing) July 22, 2023

Вечір боксу відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Tarczy?ski Arena. На кону стоятимуть усі пояси українця.