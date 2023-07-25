Новостей.COM ⇒
2023-07-25
Усик проти Дюбуа: представлено яскраве промо майбутнього бою
Українець вийде на ринг у Польщі.
Представлено промо бою українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує
© K2 Promotions
Відео у Twitter опублікував менеджер українця Егіс Клімас. У ролику представлені найефектніші моменти минулих поєдинків обох боксерів.
August 26th Wroclaw, Poland— Egis Klimas (@KlimasBoxing)
pic.twitter.com/ThFZ99U7L3 July 22, 2023
Вечір боксу відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Tarczy?ski Arena. На кону стоятимуть усі пояси українця.
Данило Слесь, ZN.ua