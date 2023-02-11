У Польщі запропонували МОК створити команду біженців для росіян та білорусів

До команди мають увійти дисиденти.

У Польщі запропонували МОК створити команду біженців для росіян та білорусів
Росіяни можуть бути допущені до Олімпіади-2024
© tokyo2020.jp

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук запропонував Міжнародному олімпійському комітету створити команду біженців для росіян та білорусів.

"Бойкот Олімпійських ігор не наша мета, як не наша мета Олімпіада без України, Литви чи Польщі. Наша мета – Олімпійські ігри без Росії та Білорусі. Можливий нейтралітет російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх – чиста вигадка. Спортсмени з Росії та Білорусі можуть змагатися у Парижі лише як дисиденти, які виступають під прапором біженців", - сказав Бортничук.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"
Футболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-лігиФутболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-ліги
"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині
Ярмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕЯрмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕ
Блок рекламы


Похожие новости
35 країн мають намір вимагати відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-202435 країн мають намір вимагати відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024
"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян
Футболіст збірної України вдарив по обличчю росіянина у Туреччині – ЗМІФутболіст збірної України вдарив по обличчю росіянина у Туреччині – ЗМІ
Зірка донецького "Шахтаря" побив росіянина-провокатора: подробиці того, що сталосяЗірка донецького "Шахтаря" побив росіянина-провокатора: подробиці того, що сталося
Мер Парижа виступила проти допуску росіян до Олімпійських ігор 2024Мер Парижа виступила проти допуску росіян до Олімпійських ігор 2024
П'ять країн Європи виступили із заявою проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спортП'ять країн Європи виступили із заявою проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт
Чемпіон світу з шахів виступив проти допуску росіян до змаганьЧемпіон світу з шахів виступив проти допуску росіян до змагань
Рада направила звернення до МОК із закликом усунути росіян та білорусів від Олімпіади-2024Рада направила звернення до МОК із закликом усунути росіян та білорусів від Олімпіади-2024
Зіркові норвезькі біатлоністи виступили проти повернення росіян до міжнародного спортуЗіркові норвезькі біатлоністи виступили проти повернення росіян до міжнародного спорту
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Последние новости
Подгружаем последние новости