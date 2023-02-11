У Польщі запропонували МОК створити команду біженців для росіян та білорусів

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук запропонував Міжнародному олімпійському комітету створити команду біженців для росіян та білорусів.

"Бойкот Олімпійських ігор не наша мета, як не наша мета Олімпіада без України, Литви чи Польщі. Наша мета – Олімпійські ігри без Росії та Білорусі. Можливий нейтралітет російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх – чиста вигадка. Спортсмени з Росії та Білорусі можуть змагатися у Парижі лише як дисиденти, які виступають під прапором біженців", - сказав Бортничук.