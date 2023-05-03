У Польщі закликали не допускати до змагань дзюдоїстів із Росії та Білорусі
Окупанти були допущені до міжнародних турнірів.
Президент польської асоціації дзюдо Яцек Завадка звернувся до президента Міжнародної федерації дзюдо Маріуса Візера з проханням не допускати до змагань дзюдоїстів з Росії та Білорусі, інформує
"Дозволити спортсменам з Білорусі та Росії змагатись у Катаріі було рішенням, з яким ми не згодні. Ми вважаємо його неправильним. Прошу переглянути участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях. Як державу ми дуже активно допомагаємо Україні, українці знайшли притулок у Польщі.
Ми знаємо, що означає шукати допомоги та притулку перед агресією, тому прошу не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань в яких хотіли брати участь українські спортсмени. Ми знаємо, що багато спортсменів, які представляють країни-агресори, є представниками армії та силових відомств, тому важко говорити про їхню незалежність, оскільки вони отримують винагороду від армії режиму", – сказав Завадко.
Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів на турніри без символіки країн. Раніше всім федераціям надійшла така рекомендація Міжнародного олімпійського комітету. У командних видах спорту заборона залишилася в силі.
Чемпіонат світу-2023 з дзюдо пройде у Досі (Катар) з 7 по 14 травня.