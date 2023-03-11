Український футболіст провів вдалий матч у чемпіонаті Польщі

Півзахисник "Ракува" Владислав Кочергін відзначився голом та асистом у матчі 24-го туру чемпіонату Польщі проти "Шльонська" (4:1).

26-річний українець відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі, а на 62-й хвилині Кочергін віддав результативну передачу на Іві Лопеса, який зробив рахунок 4:0.

Це 9-й гол та 3-й асист хавбека у 37 матчах за польську команду. Кочергін відзначився голом у другому матчі поспіль, минулого туру він забив "Погоні" (2:0).

Команда українця впевнено лідирує у чемпіонаті Польщі (58 очок), випереджаючи "Легію" на 12 очок.

Нагадаємо, Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а навесні залишив чемпіонат України та переїхав до Польщі. Півзахисник має в активі один матч за збірну України.