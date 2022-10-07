"Динамо" на останніх хвилинах втратило нічию проти "Ренна" у Лізі Європи

Кияни знову програли.

Гол Циганкова не врятував "Динамо" від поразки
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" провело матч третього туру групи B Ліги Європи на виїзді проти французького "Ренна".

Команда Мірчі Луческу зазнала поразки з рахунком 1:2.

"Ренн" агресивно розпочав поєдинок і вийшов уперед на 23-й хвилині, коли Тер'є замкнув передачу партнера ударом у верхній кут воріт. За десять хвилин Циганков зрівняв рахунок, з другого разу перегравши воротаря після пасу Буяльського.

У другому таймі французи продовжили тиснути, але кияни впевнено справлялися з атаками суперника до останніх хвилин. Тільки помилка Попова дозволила "Ренну" забити: захисник "Динамо" подарував м'яч Дуе, який зблизився з воротами та переграв Бойка.

"Ренн" – "Динамо" – 2:1

Голи: Тер'є, 23, Дуе, 88 – Циганков, 33

"Ренн": Манданда, Ассіньйон, Родон, Теате, Мелінг, Бурежо (Трюффер, 85), Угочукву, Те, Тер'є (Аблін, 80), Маєр (Калімуендо, 65), Гуїрі (Дуе, 64)

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Попов (Вівчаренко, 90+2), Забарний, Дубінчак, Буяльський, Сидорчук, Шепелєв, Циганков (Караваєв, 86), Бєсєдін, Кабаєв (Ванат, 79)

Попередження: Забарний

"Динамо" вперше у своїй історії зазнало трьох поспіль поразок на старті Ліги Європи. Кияни залишаються на останньому місці в групі B. Наступний матч у ЛЄ динамівці проведуть також проти "Ренна" у Польщі 13 жовтня.


Данило Слесь, ZN.ua





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